الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من القادة السابقين وأسرهم لقيادتى قوات المظلات والصاعقة

القوات المسلحة
القوات المسلحة

فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل بين الأجيال ونقل خبرات القادة السابقين وتجاربهم من جيل إلى جيل نظمت القوات المسلحة زيارتين لعدد من قادة القوات المسلحة السابقين وأسرهم إلى قيادتى قوات المظلات والصاعقة.
تضمنت الزيارة عروضًا تقديمية عن نشأة وتطور قوات المظلات والصاعقة، وتنفيذ عدد من الأنشطة والمهام التدريبية التى أظهرت مدى ما وصل إليه المقاتلون من مستوى احترافى عالٍ فى تنفيذ كل المهام التى توكل إليهم، بالإضافة إلى تفقد عدد من المنشأت التدريبية الحديثة التى زودت بها القوات الخاصة، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء تقديرًا لما قدموه من تضحيات فى خدمة الوطن.
وفى ختام الزيارتين أعرب القادة السابقون وأسرهم عن عميق شكرهم وتقديرهم للقيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ تلك الزيارات، مشيدين بما وصلت إليه القوات المسلحة من تطوير وتحديث فى كل أسلحتها وتخصصاتها، مؤكدين أن القوات المسلحة ستظل برجالها نموذجًا للفداء والتضحية من جيل إلى جيل.

القوات المسلحة المظلات الصاعقة

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