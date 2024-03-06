الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مروان الغول لـ"الدستور": الدراما المصرية تناولت القضية الفلسطينية وكأنها عاصرت ما نمر به

مليحة
مليحة

علق مروان الغول رئيس نادي سلوان بالقدس المحتلة، على طرح الشركة المتحدة لمسلسل "مليحة"، خلال شهر رمضان المبارك، الذي يتناول قضية التهجير الفلسطيني والانتفاضة الفلسطينية وما يصاحبها من أحداث ومعاناة.

وقال الغول في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن أحد أسباب نجاح الدراما المصرية فيما يخص القضايا  الفلسطينية، والتي حاكت الواقع المعاش في الأراضي  الفلسطينية وكأن كاتبها أو من أخرجها أو من قدم الأدوار فيها كان يعيش فعلا في الأراضي الفلسطينية.

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وأضاف الغول، أن هذا النجاح وهذه المحاكاة للواقع الفلسطيني لعدة أسباب منها لطالما كانت القضية الفلسطينية تشغل بال الشعب المصري على مر التاريخ  وتفاعل معها في كل الحقب والزمان، الأمر الثاني أن القيادة المصرية على مر التاريخ كانت مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا حيث امتزج  الدم المصري بالدم الفلسطيني في عدة حروب ومواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع الغول: "ولا أبالغ إن قلت أينما وطأت قدميك في فلسطين ستدرك مدى كمية الدماء المصرية الذكية التي روت تراب فلسطين لذلك فان كل هذه الأسباب شكلت ولعبت دور كبير في المحاكاة،  وطرح القضايا الفلسطينية ضمن واقع حقيقي واقعي وسلط الضوء عليها مما كان له أثر كبير على نجاحها وجودة عملها".

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فلسطين تعيش في قلوب المصريين

وأكد الغول أن فلسطين في الواقع تعيش في قلوب المصريين حيث يتأثر المواطن  المصري تاريخيا بكل ما يجري على الأرض الفلسطينية، واختلاط الشعب المصري في الشعب الفلسطيني تاريخيا وعنوانه وحدة الدم والمصير.

وتابع الغول: "أرى ومن الانصاف أن أغلب  الأعمال الدرامية المصرية التي تحدثت عن القضية الفلسطينية والواقع المعاش للشعب الفلسطيني شكل رافعة قوية وناجحة بامتياز في معظم الأعمال وصنعت حضور إعلامي مميز وأبقت الأجيال المتعاقبة  في صورة الأحداث على مر كل الحقب  والأزمنة وساعدت في تسليط الضوء على ما يجري في فلسطين حيث ساعدت الجماهير على فهم الأمور من المنظور  الفلسطيني والواقع المعاش في فلسطين  ولا أبالغ إن قلت أن الدراما المصرية التي عالجت القضية الفلسطينية، لم يكن يقل دورها عن أي دور فلسطيني من أجل الحفاظ على الهوية الفلسطينية وتأكيدا على نزاهة القضية وأحقيتها وأحقية الشعب الفلسطيني في العيش على أرضه متمتعا في الحرية والاستقلال شاكرا لهذا الدور متمنيا التوفيق  والنجاح ليس فقط الدراما المصرية وإنما الشعب المصري الحبيب  حكومتا وشعبا وقياده.

وأعرب الغول عن أمنياته بمزيدا من التقدم والنجاح والتميز والإبداع، مؤكدا على عمق العلاقة التي تربط الشعبين المصري والفلسطيني وحدة الدم ووحدة المصير.

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