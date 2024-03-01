فلسطينيون بالشتات: الدراما المصرية توثق معاناتنا.. ومتحمسون لمتابعة "مليحة"

ثمن أبناء الجالية الفلسطينية بالدول العربية والغربية، طرح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل "مليحة"، الذي يتناول معاناة الفلسطينيين وأزمة التهجير والنكبة، وجوانب مختلفة من القضية الفلسطينية، والمقرر عرضه رمضان المقبل.

وقال الدكتور صلاح الرقب، من الجالية الفلسطينية في الأردن، إن مسلسل مليحة يعتبر أول مسلسل مصري يتناول القضية الفلسطينية ومعاناة المهجرين بشكل صريح، كون القصة كاملة تدور عن فلسطين ومعاناة فلسطين.

وأضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المعلومات التي انتشرت حول المسلسل وقصته تشير إلى أنه يحكي وقت وجود السلطة الفلسطينية بقطاع غزة، لافتا إلى أن الوضع حينها والحروب وغيرها كان مختلفا عن الوضع الحالي.

تابع أنه في الفترة الزمنية التي يحكي عنها المسلسل، كان هو يتنقل ما بين الأردن وقطاع غزة، مؤكدا أن أصعب ما كان يواجهه الفلسطينيين آنذاك هو تصريح الدخول من خلال ختم سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل تسليم المعبر للفلسطينيين بصورة عامة، وأيضا تصريح الإقامة حينها كان يتم من خلال مكتب الشؤون المدنية.

وتابع الرقب: "نحن كفلسطينيين لدينا غريزة مثل السمك (إذا خرج من المياه يموت)، ونحن مهما تغربنا وتهجرنا نعود مرة أخرى لوطننا، مهما طال البعاد والغربة، وخاصة أننا نمتلك ريحة الوطن معنا".

وأشار إلى أن فكرة مسلسل مليحة حول قصة الفتاة الفلسطينية التي تريد العودة لديارها، تؤكد أن المرأة لديها عاطفة كبيرة وحنين للوطن يمكن أكثر من الرجل خاصة وأن العاطفة تتحكم بالمرأة، والحنين للذكريات، وخاصة لو كانت فتاة مثل مليحة التي ترغب في العودة لبيتها وذكرياتها وذكريات طفولتها وعائلتها بالوطن، مشيرا إلى أن تفكير الفتاة بشكل عام العاطفي أعمق بكثير من الرجل.

وأوضح أن الدراما المصرية كان لها رسائل ومشاهد كثيرة في أعمالها تخص فلسطين والقضية الفلسطينية، ولكنها كانت بشكل مختصر وليس قصة كاملة، فقط مرور عابر وليس سياق درامي متكامل عن القضية الفلسطينية مثل مسلسل “مليحة” المرتقب.

وأكد الرقب أن مسلسل “مليحة” الجديد يتناول القضية الفلسطينية بشكل واضح وملموس.

وتابع الرقب "كفلسطينيين لا نقدر أن ننكر دور مصر بالقضية الفلسطينية، فكنا سابقا نتنقل من خلال الوثيقة المصرية قبل وجود السلطة واستخراج جوازات خاص بنا، ولذلك لا ننكر دور مصر بالقضية الفلسطينية".

فلسطينية بالنرويج:تحمست كثيرا لمتابعة مسلسل مليحة

فيما قالت سوسن محمد، مواطنة فلسطينية مهاجرة في النرويج، إن فكرة مسلسل مليحة فكرة جيدة، جميلة وملفتة للقضية الفلسطينية بشكل عام.

وتابعت محمد: “أنا كفلسطينية خارج وطني تحمست كثيرا لمتابعة مسلسل (مليحة)، المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك".

اختتمت بأنها تابعت من قبل مسلسل رأفت الهجان، وخاصة أنه بشكل عام كان يحكي عن الاحتلال الاسرائيلي وطبيعتهم القذرة.