الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الأونروا" تكشف عن الصعوبات التى تعانيها فى تقديم المساعدات الغذائية والطبية (فيديو)

عدنان أبو حسنة
عدنان أبو حسنة

أعرب عدنان أبوحسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية الكارثية في شمال قطاع غزة، الذي يتعرض للقصف المستمر من قِبل القوات الإسرائيلية.

وقال أبوحسنة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج في المساء مع قصواء الذي يبث على قناة سي بي سي، إن شمال غزة يشهد مشاهد مروعة من الجوع والفقر والمرض، مشيرًا إلى أن مئات الآلاف من السكان لا يجدون ما يسدون به رمقهم.

وأضاف أن الأونروا أصدرت بيانًا حذرت فيه من أن طفلًا واحدًا من بين كل ستة أطفال تحت سن السنتين يعاني من سوء التغذية الحاد في شمال القطاع، ما يهدد حياتهم ومستقبلهم، مشيرًا إلى أن الأونروا تواجه صعوبات كبيرة في تقديم المساعدات الغذائية والطبية للمحتاجين، بسبب الحصار الإسرائيلي والعنف المتصاعد، مؤكدًا أن الوكالة تعمل بكل جهدها لتخفيف المعاناة.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالطرق السلمية.

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