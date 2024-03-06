كندا تعيد تمويل الأونروا بعد أسابيع من خسارة الملايين بسبب مزاعم إسرائيلية

أفادت وكالة أسوشيتد برس، أن كندا ستعيد تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين (الأونروا)، حسبما قال مسئول حكومي لوكالة أسوشيتد برس، بعد أسابيع من خسارة الوكالة مئات الملايين من الدولارات في الدعم عقب مزاعم إسرائيلية ضد بعض موظفيها في غزة.

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، ذكرت هيئة الإذاعة الكندية لأول مرة أن كندا ستعيد التمويل وأن وزير التنمية الدولية أحمد حسين سيعلن القرار يوم الأربعاء. لكن المسئول الحكومي أخبر وكالة أسوشييتد برس أن الإعلان قد تأخر، وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول للتعليق على الأمر.

وأضاف التقرير أن وزير الخارجية الكندي موجود في الشرق الأوسط ويخطط لزيارة إسرائيل.

94 صحفيًا استشهدوا في غزة وإسرائيل ولبنان

وفي سياق متصل، أفادت لجنة حماية الصحفيين اليوم الأربعاء أن 94 صحفياً على الأقل قتلوا في غزة وإسرائيل ولبنان منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر.

وحتى 6 مارس، أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين أن 89 صحفيا فلسطينيا، و2 إسرائيليين، و3 صحفيين لبنانيين كانوا من بين القائمة الذين لقوا حتفهم خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على حماس.

كان آخر الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في النزاع هو محمد سلامة، الصحفي في قناة الأقصى الفضائية، الذي قُتل في غارة جوية ليلاً في دير البلح، حسب المكتب الإعلامي الفلسطيني.

وذكر المكتب الإعلامي الفلسطيني أن سلامة، وهو نازح من مدينة غزة، استشهد مع عدد من أفراد عائلته عندما أصابت غارة جوية المنزل الذي كان يحتمي به وسط غزة.

ولم تشمل قائمة لجنة حماية الصحفيين سلامة حتى يوم الأربعاء، لكنها قالت في بيان لها: "تحقق لجنة حماية الصحفيين أيضًا في العديد من التقارير غير المؤكدة عن مقتل صحفيين آخرين أو فقدهم أو احتجازهم أو إصابتهم أو تهديدهم، وعن الأضرار التي لحقت بمكاتب وسائل الإعلام ومنازل الصحفيين".

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، في بيان صادر عن لجنة حماية الصحفيين: "تشدد لجنة حماية الصحفيين على أن الصحفيين هم مدنيون يقومون بعمل مهم في أوقات الأزمات ويجب ألا يتم استهدافهم من قبل الأطراف المتحاربة". تضحيات كبيرة لتغطية هذا الصراع المفجع.