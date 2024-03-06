"أكشن إيد" تحذر من انهيار نظام المساعدات التام فى غزة

حذرت منظمة "أكشن إيد" الخيرية التنموية الدولية من أن نظام المساعدات في غزة "على حافة الانهيار التام".

في بيان صادر عن المؤسسة الخيرية، قال الدكتور محمد صالحة، مدير مستشفى العودة، شريك منظمة أكشن إيد في شمال غزة، إن "الزيادة الحادة في سوء التغذية" أدت إلى زيادة في الوفيات بين الأطفال وحالات المواليد الموتى:

وسجلت العديد من الحالات في المستشفيات الحكومية لأطفال توفوا بسبب سوء التغذية، ونحن مستشفى متخصص في خدمات النساء والولادة. هناك العديد من العمليات التي تم إجراؤها، مثل العمليات القيصرية لإخراج الأجنة التي ماتت بسبب سوء التغذية لدى النساء.

أكثر من 95% من النساء يأتين الى المستشفى

وأضافت أن أكثر من 95% من النساء يأتين إلى المستشفى ويخضعن للفحوصات الطبية اللازمة [يعانين] من فقر الدم.

وقالت منظمة "أكشن إيد" إن مستشفى العودة، وهو المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمات الولادة في شمال غزة، تم تزويده قبل يومين بالوقود من منظمة الصحة العالمية، لكنه يكفي لمدة أسبوعين فقط. وأضافت أن المستشفى لم يتلق أي إمدادات من الأدوية.

ومنذ أن بدأت قوافل المساعدات تدخل غزة في نهاية أكتوبر، عبرت حوالي 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية الحدود مع مصر إلى رفح، حسبما تقول منظمة أكشن إيد. وحذرت من أن "المدينة هي أيضًا المكان الذي يقع فيه المقر الرئيسي للعديد من وكالات الإغاثة، مما يعني أن أي هجوم بري سيؤدي إلى كارثة كاملة لأكثر من مليوني شخص في غزة".

وفي الأيام الأخيرة، أفادت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة أن 15 طفلا توفوا بسبب سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان في شمال غزة.

وقالت بثينة صبح، مديرة الوفاق، شريك منظمة أكشن إيد فلسطين في غزة: إن كل المساعدات التي تعبر إلى قطاع غزة من معبر رفح جنوبا عبر المعبر المصري لا تلبي احتياجات الناس. هناك فئات تعاني [الكثير] من الصعوبة، مثل الأطفال حديثي الولادة، حيث لا توجد حفاضات ولا حليب، وقد أصبح سعر علبة الحفاضات 200 شيكل [43.88 جنيه إسترليني].

كما تعتمد معظم العائلات هنا على الأطعمة المعلبة، مما سبب العديد من المشاكل. نحتاج إلى وجبات ساخنة، مثل [أطباق] الخضار، لتقديمها للعائلات لتلبية احتياجاتها الأساسية. كما أن الدواء غير متوفر لأغلب المرضى، خاصة مرضى السرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم ومرضى غسيل الكلى.

وإن احتياجات النساء والأطفال والناس بشكل عام [عالية جدًا]. والإمكانات التي تصل إلى قطاع غزة ضئيلة للغاية، وبالكاد تلبي هذه الاحتياجات المتزايدة.

وقالت ريهام جعفري، منسقة المناصرة والاتصالات في منظمة أكشن إيد فلسطين: "مع احتمال إعلان اللجنة المؤقتة للطفولة الأسبوع المقبل أن جيوبًا في غزة تواجه المجاعة، فإن نظام المساعدات المثقل بالفعل لن يتمكن من الاستجابة بينما لا يزال كثيرون آخرون يواجهون الجوع الشديد".

وفي ختام البيان، دعت منظمة أكشن إيد إسرائيل إلى "فتح نقاط دخول موثوقة وآمنة لتدفق المساعدات على نطاق واسع إلى غزة، دون إنكار أو تأخير أو حواجز" وإلى "وقف فوري ودائم لإطلاق النار".