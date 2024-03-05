رابطة العالم الإسلامي في بيان ختامي: يجب الوقف الفوري للحرب على غزة

أعلن البيان الختامي لرابطة العالم الإسلامي، الثلاثاء، ضرورة الوقف الفوري وغير المشروط للحرب على قطاع غزة المحاصر منذ 150 يومًا.

وقال البيان إن منظمة التحرير هى الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، حسبما أفادت وكالة رويترز الإخبارية.

وصدر بيان عن الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة اليوم في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، بناءً على طلب السعودية وفلسطين والأردن وإيران، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين.

النص الكامل البيان الختامي لمنظمة التعاون الاسلامي

وأكد البيان الختامي على مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛ إذ يؤكد كذلك على جميع القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف وآخرها القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني التي عقدت في الرياض 11 نوفمبر 2023.

أضاف البيان إذ يجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشريف وكذلك حقه المشروع في الدفاع عن النفس لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته، وفق وكالة رويترز .

وتابع البيان في تقرير صادر اليوم أنه على ضوء استمرار العدوان الهمجي غير المسبوق في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتحديد في قطاع غزة والذي أدى حتى الآن إلى سقوط أكثر من 30400 شهيد، 70% منهم من النساء والأطفال بما يتضمن (8000 من النساء) و(12650 من الأطفال) وأكثر من (71500 جرحى) وتشريد أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني من بيوتهم قسرياً.