الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"التعاون الخليجي" يحذر من التصعيد في القدس والضفة الغربية

مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي

حذر وزراء خارجية التعاون الإسلامي، الثلاثاء، من تصاعد اعتداءات إسرائيل في القدس والضفة الغربية وخطورة مواصلة جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بغزة

كما شدد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، على ضرورة تقديم المساعدات إلى غزة بدون عوائق وبشكل كاف، داعيين إلى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط في قطاع غزة نكما أكد وزراء خارجية منظمة التعاون على مركزية القضية الفلسطينية.

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رام الله ترحب بموقف مجلس التعاون الخليجى بشأن دعم القضية الفلسطينية

وأول أمس، أكد وزراء خارجية دول التعاون لدول الخليج العربية في الرياض على المواقف والقرارات الثابتة للمجلس المؤيدة لمغربية الصحراء.

وشدد الوزراء على المواقف والقرارات الثابتة للمجلس والداعمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية وسيادتها التامة على صحرائها، والمساندة لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد في إطار سيادة المغرب ووحدته الوطنية والترابية.

القدس مجلس التعاون الخليجي غزة الضفة الغربية وزراء خارجية

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