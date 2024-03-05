الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

البنتاجون: أوستن عبّر لجانتس عن قلقه إزاء الوضع الإنسانى فى غزة

البنتاجون
البنتاجون

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الثلاثاء، إن وزير الدفاع لويد أوستن، عبّر للوزير الإسرائيلي بيني جانتس عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في غزة. 

في السياق، طالب المزيد من كبار حلفاء الرئيس جو بايدن في مجلس الشيوخ بأن تتحرك الولايات المتحدة بشكل مباشر لتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة وينضمون إلى الدعوات لخفض المساعدات العسكرية، إذا رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغيير المسار.

وبحسب CNN الأمريكية، تضخمت المعارضة التي أبداها السيناتور المستقل بيرني ساندرز ومجموعة صغيرة من الديمقراطيين التقدميين ردًا على ارتفاع عدد القتلى في غزة، والآن يقول كريس كونز، أقرب المقربين من بايدن في الكونجرس إن الوقت قد حان لاتخاذ موقف أكثر صرامة مع حكومة نتنياهو بشأن كيفية إدارتها للحرب.

دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي 

txt

حكومة الحرب الإسرائيلية: لن نفرض قيودًا كبيرة على عرب إسرائيل خلال رمضان

ولا تزال إسرائيل تتمتع بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس، كما أن احتمال خفض المساعدات العسكرية غير مؤكد على الرغم من النفوذ الذي يتمتع به هؤلاء الديمقراطيون الأكثر انتشارًا، لكن التوترات قد تكون واضحة يوم الخميس عندما يتحدث بايدن أمام الكونجرس حول الصراع في خطابه عن حالة الاتحاد.

ويتردد الديمقراطيون في الكونجرس في أن يُنظر إليهم على أنهم يتحدون طريقة تعامل الرئيس الديمقراطي مع الصراع، مدركين أن الانتقادات يمكن أن تزيد من إضعاف بايدن في حملة إعادة انتخابه الشاقة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وساعد مقتل أكثر من 100 فلسطيني الأسبوع الماضي خلال عملية توصيل نادرة للأغذية في تحفيز المزيد من حلفاء بايدن في مجلس الشيوخ على التحدث علنًا. 

وتقول إسرائيل إن قواتها أطلقت طلقات تحذيرية وسط الفوضى التي سادت عملية تسليم المساعدات وقال شهود وعاملون طبيون لوكالة أسوشيتد برس إن العديد من الضحايا أصيبوا بالرصاص عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على حشود من الجياع.

غزة لبنتاجون إسرائيل جانتس أوستن

الأكثر قراءة

عطل فنى يضرب فيسبوك

عاجل.. جوميز يحذر لاعبى الزمالك من ثنائي الأهلي في نهائي كأس مصر

عاجل.. كيف يلعب الأهلي والزمالك قمة الجمعة؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. الحكومة تعلن مواعيد عمل المحال فى شهر رمضان

خبير أمن معلومات يكشف مفاجأة عن تعطل فيسبوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف!

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟