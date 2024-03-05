البنتاجون: أوستن عبّر لجانتس عن قلقه إزاء الوضع الإنسانى فى غزة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الثلاثاء، إن وزير الدفاع لويد أوستن، عبّر للوزير الإسرائيلي بيني جانتس عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في غزة.

في السياق، طالب المزيد من كبار حلفاء الرئيس جو بايدن في مجلس الشيوخ بأن تتحرك الولايات المتحدة بشكل مباشر لتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة وينضمون إلى الدعوات لخفض المساعدات العسكرية، إذا رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغيير المسار.

وبحسب CNN الأمريكية، تضخمت المعارضة التي أبداها السيناتور المستقل بيرني ساندرز ومجموعة صغيرة من الديمقراطيين التقدميين ردًا على ارتفاع عدد القتلى في غزة، والآن يقول كريس كونز، أقرب المقربين من بايدن في الكونجرس إن الوقت قد حان لاتخاذ موقف أكثر صرامة مع حكومة نتنياهو بشأن كيفية إدارتها للحرب.

دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي

ولا تزال إسرائيل تتمتع بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس، كما أن احتمال خفض المساعدات العسكرية غير مؤكد على الرغم من النفوذ الذي يتمتع به هؤلاء الديمقراطيون الأكثر انتشارًا، لكن التوترات قد تكون واضحة يوم الخميس عندما يتحدث بايدن أمام الكونجرس حول الصراع في خطابه عن حالة الاتحاد.

ويتردد الديمقراطيون في الكونجرس في أن يُنظر إليهم على أنهم يتحدون طريقة تعامل الرئيس الديمقراطي مع الصراع، مدركين أن الانتقادات يمكن أن تزيد من إضعاف بايدن في حملة إعادة انتخابه الشاقة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وساعد مقتل أكثر من 100 فلسطيني الأسبوع الماضي خلال عملية توصيل نادرة للأغذية في تحفيز المزيد من حلفاء بايدن في مجلس الشيوخ على التحدث علنًا.

وتقول إسرائيل إن قواتها أطلقت طلقات تحذيرية وسط الفوضى التي سادت عملية تسليم المساعدات وقال شهود وعاملون طبيون لوكالة أسوشيتد برس إن العديد من الضحايا أصيبوا بالرصاص عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على حشود من الجياع.