بلينكن: حماس المسئولة عن قبول وقف فورى لإطلاق النار بغزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن على حماس قبول "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة وسط الوضع الإنساني "غير المقبول" في القطاع الذي مزقته الحرب.

أضاف بلينكن، قبل اجتماعه مع نظيره القطري يوم الثلاثاء: يقع على عاتق حماس اتخاذ القرارات بشأن ما إذا كانت مستعدة للمشاركة في وقف إطلاق النار هذا، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقال بلينكن: "لدينا فرصة لوقف فوري لإطلاق النار يمكن أن يعيد الرهائن إلى ديارهم ويزيد بشكل كبير من حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها، ثم يهيئ الظروف أيضًا للتوصل إلى حل دائم".

ومن المقرر أن يجتمع بلينكن مع عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بيني غانتس لمناقشة هذا الأمر في وقت لاحق يوم الثلاثاء، وأثارت رحلة غانتس التوترات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأنه لا يمثل الحكومة.

آخر تطورات الأوضاع في غزة

في السياق، يبدو أن المفاوضات الرامية إلى التوسط في وقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة قد تعثرت، قبل أيام من الموعد النهائي غير الرسمي لبداية شهر رمضان.

وبقى مفاوضو حماس في القاهرة لليوم الثالث من محادثات وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء بعد يومين من عدم تحقيق أي تقدم.

وقال مسئولون فلسطينيون إن المحادثات التي استمرت يومين بين حماس والوسطاء الدوليين انهارت في العاصمة المصرية دون تحقيق أي اختراقات كبيرة، بعد أن رفضت إسرائيل إرسال وفد إلى الجولة الأخيرة من المفاوضات. لكن من المتوقع أن يعقد قادة حماس المزيد من المحادثات في القاهرة مع وسطاء مصريين وقطريين حول احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن التوتر المستمر مع مقاتلي حزب الله على الحدود مع لبنان يجعل الوضع أقرب إلى التصعيد العسكري وقال في بيان بعد اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوشتاين: "نحن ملتزمون بالعملية الدبلوماسية، لكن عدوان حزب الله يقربنا من نقطة حرجة في اتخاذ القرار فيما يتعلق بأنشطتنا العسكرية في لبنان".