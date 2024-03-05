"الخارجية الفلسطينية": غزة تضم 80% من الشعب الأكثر جوعًا بالعالم

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن إسرائيل تواصل سياسة تهجير الشعب الفلسطيني بالقوة.

الحرب في غزة

وأكد رياض المالكي، خلال إلقاء كلمته في مؤتمر بمنطقة التعاون الإسلامي، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه لا بديل للوقف الفوري لإطلاق النار بغزة.

وأضاف: سكان غزة يتعرضون لأبشع المجازر، كما أن غزة تضم 80% من الشعب الأكثر جوعًا بالعالم.

المجاعة في غزة

وذكر أن أكثر من 20 طفلا بغزة توفوا جراء التجويع، هذا علاوة عن أن إسرائيل أخفت آلاف الفلسطينيين قسرًا.

وأشار إلى أن إسرائيل دمرت 85% من أبنية قطاع غزة، مؤكدًا أن مصالح الدول التي تدعم العدوان الإسرائيلي معرضة للخطر.

واختتم حديثه قائلًا: "أشكر الدول التي تقدمت بمرافعات أمام محكمة العدل الدولية نصرة لحقوق الشعب الفلسطيني".