وزير خارجية فلسطين: إسرائيل فشلت فى تحقيق أهدافها من الحرب على غزة

قال رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين، إن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها من الحرب على قطاع غزة.

وأضاف، خلال جلسة مجموعة الاتصال بمنتدى أنطاليا بتركيا: "الاحتلال يستهدف التخريب الكامل لقطاع غزة"، مؤكدًا أن الاحتلال دمر كل شيء على الأرض.

ولفت وزير خارجية فلسطين، إلى أن نتنياهو لا يريد وقفًا لإطلاق النار في غزة، موضحًا أن قطاع غزة أصبح الآن مدمرًا تمامًا، ولم يعد مكانًا يصلح للعيش، وذلك الهدف الذي حققته إسرائيل اليوم وهو القضاء على مقومات الحياة البشرية في قطاع غزة بشكل وحشي تمامًا.