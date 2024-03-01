ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلى لتجمع للمواطنين بحى الزيتون إلى 6 شهداء

ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف تجمعًا لمواطنين شرقي حي الزيتون بقطاع غزة، إلى 6 شهداء، وفقًا لما أوردته "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكانت أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة ثلاثة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا لمواطنين شرقي حي الزيتون بقطاع غزة، وذلك في وقت سابق.

ارتقاء 3 شهداء وأكثر من 10 مصابين جراء قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين

وكانت أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بارتقاء 3 شهداء وأكثر من 10 مصابين جراء قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس بقطاع غزة، وذلك حسب وسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، نقلت عنها "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بوصول 4 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.