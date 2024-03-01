الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جرحى فلسطينيون جراء قصف بمدفعية الاحتلال استهدف حى الزيتون بمدينة غزة

قصف بمدفعية الاحتلال
قصف بمدفعية الاحتلال

 أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بسقوط عدد من الجرحى جراء قصف بمدفعية الاحتلال استهدف فلسطينيين جنوبي حي الزيتون بمدينة غزة، وذلك حسبما كشفت وسائل إعلام فلسطينية. 

 

ارتقاء 3 شهداء و10 مصابين جراء قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس

وكانت أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بارتقاء 3 شهداء وأكثر من 10 مصابين جراء قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس بقطاع غزة، وذلك حسب وسائل إعلام فلسطينية.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، وقوع قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مدرسة مدينة حمد التي تؤوي نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 147 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

حي الزيتون الاحتلال مدفعية الاحتلال غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

لليوم 147.. إسرائيل تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعى العشوائى على سكان غزة

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

تحذيرات الرئيس السيسى من خطورة "التصعيد العسكرى" فى غزة تتصدر صحف الجمعة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1-3-2024

جريمة ضد الإنسانية.. دول العالم تدين إسرائيل بسبب مجزرة دوار النابلسى بغزة

ماتت قتلًا أم قهرًا.. القصة الكاملة لوفاة نيرة صلاح طالبة جامعة العريش

هل أتمت الحكومة صفقة بيع شركة "وطنية"؟ متحدث مجلس الوزراء يحسم الجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: وثقنا إطلاق الدبابات "الإسرائيلية" النار بكثافة تجاه المدنيين الفلسطينيين

حسين دعسة

خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

د هند جاد

العنف ضد المرأة.. كلاكيت العقلية الذكورية المتخلفة!

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

منى رجب

حتى لا تتكرر مأساة حبيبة

ماجد حبته

توقيت زيارة البرهان

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70