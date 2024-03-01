جرحى فلسطينيون جراء قصف بمدفعية الاحتلال استهدف حى الزيتون بمدينة غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بسقوط عدد من الجرحى جراء قصف بمدفعية الاحتلال استهدف فلسطينيين جنوبي حي الزيتون بمدينة غزة، وذلك حسبما كشفت وسائل إعلام فلسطينية.

ارتقاء 3 شهداء و10 مصابين جراء قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس

وكانت أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بارتقاء 3 شهداء وأكثر من 10 مصابين جراء قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس بقطاع غزة، وذلك حسب وسائل إعلام فلسطينية.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، وقوع قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مدرسة مدينة حمد التي تؤوي نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 147 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.