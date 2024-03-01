استشهاد 3 وإصابة العشرات إثر قصف إسرائيلى على مدرسة تؤوى نازحين بخان يونس

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بارتقاء 3 شهداء وأكثر من 10 مصابين جراء قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس بقطاع غزة، وذلك حسب وسائل إعلام فلسطينية.

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مدرسة مدينة حمد التي تؤوي نازحين بخان يونس

كانت وسائل إعلام فلسطينية، قد أكدت وقوع قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مدرسة مدينة حمد التي تؤوي نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 147 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.