متحدث الرئاسة يكشف آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة

كشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن الجهود المكثفة لهدنة غزة الوحيدة، حدثت بجهد مصري بمشاركة قطرية وأمريكية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، المذاع على قناة "أون"، أنها الهدنة الوحيدة التي توصلوا إليها منذ بدء الحرب، ولكنها كانت لمدة أسبوع، مضيفا أن نفس الأطراف التي سعت للهدنة الأولى تسعى الآن لما هو أكثر بوقف إطلاق النار مطول له مراحل وشروط، ويكون هناك تبادل للمحتجزين وإدخال المساعدات بكميات كافية.

وأوضح أن مصر معنية في هذه الأزمة بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرًا إلى أن مصر تركز على التوصل إلى نتائج حقيقية عملية على الأرض وتقوم بجهد مكثف وتتحمل أعباء كثيرة.

وأكد أن المنطقة العربية والشرق الأوسط يمران بمرحلة لم غير مسبوقة، ولم تحدث منذ عقود، مشيرا إلى أن هناك انفجار وتوتر في الأوضاع، وأحداث مؤلمة نشهدها الفترة الأخيرة كمصريين ومسلمين وعرب، ومنها ما يحدث في السودان وفي قطاع غزة وللشعب الفلسطيني.

واستطرد: "مصر لا تتعامل مع الشهداء والضحايا في السودان وغزة على أنهم مجرد أرقام، فنحن نأسف ونحزن ونتألم لأي مصاب أو شهيد يسقط في أي مكان، مشددا على أن هناك التزاما مصريا بتصحيح الأوضاع ووقف الاعتداءات والوصول لمسارات سياسية تقوم على التفاوض والحوار، والمسار السلمي، وهذا يتم في السودان وعلى مسار القضية الفلسطينية أيضًا.