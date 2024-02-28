الأربعاء 28 فبراير 2024
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توك شو

بعد تحويل مبالغ صفقة "رأس الحكمة".. السيسى يمازح محافظ البنك المركزى: "أول مرة أشوفك بتضحك"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح االسيسي

طالب  الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتخصيص مبلغ لصالح صندوق "قادرون باختلاف"، ممازحًا: "إنت جاتلك الفلوس بقى مش كده، واتحولتلك الفلوس خلاص"، في إشارة منه لصفقة رأس الحكمة.


وأضاف خلال احتفالية "قادرون باختلاف" خلال نسختها الخامسة: "فين محافظ البنك المركزي، أيوه أول مرة أشوفك بتضحك، والدكتور معيط مش موجود صح، طب الحمد لله".


وتابع: "إحنا لازم ناخد هبرة نحطها في الصندوق وعلى الهوا كده عشان تبقى خلاص كده".


ورد رئيس الوزراء: "مليار ينفع واللي إنت عايزه يا ريس، ليوجه بعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف".


ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بمركز المنارة الدولي، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة.
 

الرئيس عبدالفتاح االسيسي مصطفى مدبولى محافظ البنك المركزي رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة

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