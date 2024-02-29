الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الشيخ خالد الجندى: من يرد أموالًا فعليه بفعل ذلك

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

نصح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بضرورة المداومة على الاستغفار، في حال طلبنا للمال، مرددًا: "عايز فلوس عليك بالاستغفار".

وأضاف، خلال تقديم برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على قناة «دي إم سي»، أن الله إذا من علينا بنعمة المال، فلا يتحتم ذلك الاستهلاك، بمعنى أن المال ماهو إلا بداية عمل وتدبير.

وتابع: "هذا مال عمل ليس مال إنفاق، ولكن تأمل ألطاف الله إذا عاونت الضعفاء سيعاونك الله، فإن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ولا تفقد ثقتك في الله".

واستشهد بآيات من كتاب الله: "فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا".
 

خالد الجندي الشيخ خالد الجندي الاموال الاستغفار لعلهم يفقهون

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