الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الجندي: اهتمام الرئيس السيسى بـ"قادرون باختلاف" سبب فتحة الخير

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية "قادرون باختلاف"، قائلا: "الرئيس السيسي له قناة مفتوحة مع الله سبحانه وتعالى، وبلغة المتصوفين له مع الله حال".

وأضاف، خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن اللغة التي كان يتحدث بها أمس، مع ذوي الهمم، كان بها تسليم وعقيدة وإيمان وتوقير لله سبحانه وتعالى، وعفوية نصدقه فيها.

وتابع: "اللي خدت بالي منه امبارح كمان، إنما تنصرون بضعفائكم، وإن فتحة الخير اللي احنا فيها هما السبب فيها".

وواصل: "اهتمام الرئيس السيسي والدولة بالضعفاء وذوي الهمم، هو سبب الخير الذي تشهده الدولة، لافتًا إلى أن إكرام ذوي الهمم له كثير من الأسرار".

من جانبه، أوضح الشيخ السيد عبدالباري، الحاصل على الدكتوراه في مقارنة الأديان جامعة الأزهر، أن الله سبحانه وتعالى سمى ذوي الهمم مساكين؛ لأنهم سكنوا واطمأنوا لله مع ضعفهم وفقرهم واحتياجهم ولكنه لم يشتك ويخرج عن الشريعة، ورضى بقضاء الله سبحانه وتعالى.

وأكد عبدالباري، أن الدولة التي تساعد وتعاون ذوي الهمم، تكون موقرة عند الله عز وجل.   

الجندي قادرون باختلاف الرئيس السيسي الدولة المصرية ذوي الهمم

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