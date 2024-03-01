"القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف مدرسة تؤوى نازحين فى خان يونس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مدرسة مدينة حمد التي تؤوي نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقًا لما بثته وسائل إعلام فلسطينية.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ147

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 147 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت شن غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على منازل الأهالي في المناطق الوسطى من قطاع غزة ومناطق ومخيمات النازحين في جنوبه، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من السكان.