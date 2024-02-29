"هندسة القاهرة" تحصد المركزين الأول والثاني في "منتدى البحر المتوسط"

أجرى الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة “دي إم سي” مداخلة بتقنية الفيديو مع طلاب هندسة القاهرة الفائزون بالمركز الأول والثاني في منتدى البحر المتوسط والتي أقيمت بجامعة فلورنسا بإيطاليا.

وقالت شهد ضرغام، إحدى الطالبات: "نحن حصلنا على المركز الثاني في منتدى البحر المتوسط وهذا المنتدى يشمل الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلبة الماجستير والدكتوراة والطلبة الجامعيين لمناقشة قضايا التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر ونضع الخطط المستقبلية للوصول إلى الحياد الكربوني ويتم تنظيمه من قبل قسم الهندسة المعمارية بفلورنسا بالتعاون مع المجلس العالمي للطاقة المتجددة ببريطانيا وجمعية المعماريين بإيطاليا.

وأضافت: "هذا العام كان الموضوع نحو المدن الخالية من الكربون والوصول إلى الحياد الكربوني وكان حجم المشاركين فيه 220 مشاركا متنوعا بين أساتذة وطلبة ماجستير ودكتوراه وأعضاء هيئة تندريس من 49 دولة مختلفة ويتم تقديم ملخص مشروع بحثى وهو ما فزنا فيه وهذا بالنسبة لفاعلية المسابقة وكانت هناك جزء من التقييم قائم على فكرة التصويت.



فيما قالت طالبة الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، رضا عصام، مثلت فريقى المكون من 4 أفراد في إيطاليا، المشروع بتاعنا بيتكلم عن التنمية المستدامة، ونحن الآن لدينا مشكلة أن الطاقة من 60 إلى 80%، تستهلك داخل المباني، وفى الشرق الأوسط وشمال افريقيا يستخدمون 50%، فقط من المباني، وكان هدفنا أن نقلل من تلك الأشياء.

وأضافت: "واشتغلنا في المشروع بتاعنا على الموضوع ده علشان نوصل لأهدافنا واستخدمنا اليات مختلفة مثل وضع الواح شمسية فوق المبانتى لتوصيل الطاقة للمبنى وتشغيل المبنى وعملنا مزارع ادراج وبتطلع ثمار ووفرت فص عمل زيادة".

وتابعت: “عملنا حاجات كمان لتحسين الهواء داخل المبنى وعملنا سخانات لتسخين المياه داخل المبنى عن طريق الشمس وبهذا المشروع حصلنا على المركز الأول”.

