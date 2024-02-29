الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"هندسة القاهرة" تحصد المركزين الأول والثاني في "منتدى البحر المتوسط"

برنامج مصر تستطيع
برنامج "مصر تستطيع"

أجرى الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة “دي إم سي” مداخلة بتقنية الفيديو مع طلاب هندسة القاهرة الفائزون بالمركز الأول والثاني في منتدى البحر المتوسط والتي أقيمت بجامعة فلورنسا بإيطاليا.

وقالت شهد ضرغام، إحدى الطالبات: "نحن حصلنا على المركز الثاني في منتدى البحر المتوسط وهذا المنتدى يشمل الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلبة الماجستير والدكتوراة والطلبة الجامعيين لمناقشة قضايا التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر ونضع الخطط المستقبلية للوصول إلى الحياد الكربوني ويتم تنظيمه من قبل قسم الهندسة المعمارية بفلورنسا بالتعاون مع المجلس العالمي للطاقة المتجددة ببريطانيا وجمعية المعماريين بإيطاليا.

وأضافت: "هذا العام كان الموضوع نحو المدن الخالية من الكربون والوصول إلى الحياد الكربوني وكان حجم المشاركين فيه 220 مشاركا متنوعا بين أساتذة وطلبة ماجستير ودكتوراه وأعضاء هيئة تندريس من 49 دولة مختلفة ويتم تقديم ملخص مشروع بحثى وهو ما فزنا فيه وهذا بالنسبة لفاعلية المسابقة وكانت هناك جزء من التقييم قائم على فكرة التصويت.


فيما قالت طالبة الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، رضا عصام، مثلت فريقى المكون من 4 أفراد في إيطاليا، المشروع بتاعنا بيتكلم عن التنمية المستدامة، ونحن الآن لدينا مشكلة أن الطاقة من 60 إلى 80%، تستهلك داخل المباني، وفى الشرق الأوسط وشمال افريقيا يستخدمون 50%، فقط من المباني، وكان هدفنا أن نقلل من تلك الأشياء.

وأضافت: "واشتغلنا في المشروع بتاعنا على الموضوع ده علشان نوصل لأهدافنا واستخدمنا اليات مختلفة مثل وضع الواح شمسية فوق المبانتى لتوصيل الطاقة للمبنى وتشغيل المبنى وعملنا مزارع ادراج وبتطلع ثمار ووفرت فص عمل زيادة".

وتابعت: “عملنا حاجات كمان لتحسين الهواء داخل المبنى وعملنا سخانات لتسخين المياه داخل المبنى عن طريق الشمس وبهذا المشروع حصلنا على المركز الأول”.
 

مصر تستطيع هندسة القاهرة منتدى البحر المتوسط بجامعة فلورنسا إيطاليا

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

عاجل.. هل أتمت الحكومة صفقة بيع شركة "وطنية"؟ متحدث مجلس الوزراء يحسم الجدل

"كارت فكة و100 جنيه".. والد "فتاة العريش" يكشف كواليس المكالمة الأخيرة مع نيرة

عاجل| "أنا ربنا نصرنى".. رسائل نارية لـ"كهربا" بعد دفع غرامة الزمالك

محمود كهربا يسدد 75 مليون جنيه للزمالك 

عاجل.. اقتصاديون: مصر مؤهلة لجذب الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

د هند جاد

العنف ضد المرأة.. كلاكيت العقلية الذكورية المتخلفة!

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

منى رجب

حتى لا تتكرر مأساة حبيبة

ماجد حبته

توقيت زيارة البرهان

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70