الخميس 29 فبراير 2024
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توك شو

الحاصل على جائزة الدولة التقديرية في الطب: مصر أثبتت تقدمها في المجال الطبي

مصر تستطيع
مصر تستطيع

قدم برنامج مصر تستطيع خدمات طبية غير تجارية خلال حلقة اليوم، حيث استضاف العالم محسن الألفي أستاذ طب الأطفال في جامعة عين شمس، والذي حصل على جائزة الدولة التقديرية في الطب، وكان أحد مؤسسي وحدة النخاع الشوكي في جامعة عين شمس، وهو ابن الفنان التشكيلي صالح الألفي الحاصل على جائزة الدولة التقديرية في الفن التشكيلي، والحفيد الدكتور عمر الألفي استشاري الأطفال في المركز القومي للبحوث.

وقال الدكتور عمر الألفي، إن حصول الوالد والجد على جائزة الدولة التقديرية يعد حافزا وضاغطا في نفس الوقت، مؤكدا أنه يعمل في المركز القومي للبحوث ويدرس في إحدى الجامعات، ولديه 15 بحثا دوليا.

بينما أكد الدكتور محسن الألفي، أنه وهو في سن ابنه الدكتور عمر الحالي، لم يكن لديه سوى 3 أبحاث فقط، قائلا: “ما كنتش بحب الرسم، لكن كنت بحب الموسيقى، وهو جانب من الفن، والوالد كان محفز لي”.
وتابع: " مشوار النجاح كله بيبدأ بتحديد الهدف، والإصرار،  ودائما يكون هناك تطور للأهداف".

وأوضح الدكتور محسن الألفي، أن وحدة زرع النخاع تخدم على 5 آلاف مريض بشكل مستمر، مضيفا أن مصر بلد كبيرة، وفى تقدم كبير في المجال الطبي الذى جعل اكتشاف الأمراض الوراثية بشكل افضل وأسرع.

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