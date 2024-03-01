"الخارجية الفلسطينية": نطالب بفرض عقوبات رادعة على الحكومة الإسرائيلية لضمان حماية المدنيين

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مجزرة دوار النابلسي يثبت أنه الوجه السياسي لوزير الأمن القومي "بن غفير" ووزير جيش الاحتلال "يوآف جالانت".

وأضافت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية": "نطالب بفرض عقوبات رادعة على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على ضمان حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية".

وفي وقتٍ سابق، أدانت الخارجية اللبنانية القتل المتعمد لعشرات المدنيين الفلسطينيين العُزَّل وجرح المئات من خلال قصف قوات الاحتلال طوابير المساعدات الإنسانية في غزة.

ودعت إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية لتحديد المسئوليات وعدم إفلات الجهة المسئولة عن هذه الجريمة من المحاسبة والعقاب.

وأكدت الخارجية اللبنانية أهمية اعتماد المجتمع الدولي معايير موحدة لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني في غزة من خلال اتخاذ مواقف دولية حازمة.