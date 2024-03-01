الجمعة 01 مارس 2024
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عالم

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة النابلسى إلى 112 شهيدًا

شهداء
شهداء

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، ارتفاع حصيلة مجزرة شارع الرشيد التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إلى 112 شهيدًا و760 إصابة، بعد وصول 8 شهداء إلى مجمع الشفاء الطبي بعد انتشالهم من المنطقة.

وأضاف القدرة، في منشور عبر صفحة الوزارة على “فيسبوك”، أن عددًا من الضحايا لم يجرى انتشالهم من محيط دوار النابلسي، وفق شهادات مواطنين.

وأشار إلى استشهاد 4 أطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان شمال غزة، لافتًا إلى ارتفاع حصيلة الشهداء الأطفال نتيجة سوء التغذية إلى 10 شهداء شمال غزة.

وأكد كذلك أن توقف مولدات مستشفيات شمال غزة يجعلها بمثابة نقاط طبية ضعيفة، قائلًا إن مستشفيات شمال غزة عاجزة عن توفير الخدمات المنقذة للحياة، مشددا على أن ️توقف الخدمات الطبية شمال غزة هو حكم بالإعدام على 700 ألف مواطنين.

وطالب الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية الأمم المتحدة بتفعيل القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المنظومة الصحية وتوفير احتياجاتها، بالإضافة إلى توفير ممر إنساني آمن لوصول المساعدات الطبية والإنسانية والوقود لمنع الكارثة الإنسانية والصحية شمال غزة.

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