الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أمل حجازي تريند اليوم.. مفاجأة صادمة وسر وراء خلع الحجاب

أمل حجازي
أمل حجازي

تصدرت الفنانة أمل حجازي التريند، بعد أن أثار خبر خلعها للحجاب ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط صدمة وغضب من جمهورها بالوطن العربي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الفنانة أمل حجازي في أحد المحلات دون حجاب، بعد مرور 7 سنوات على قرارها بارتدائه واعتزال الفن.

ونشر حساب برنامج “عرب وود”، على موقع الصور الشهير إنستجرام الفيديو المتداول، وظهرت أمل حجازي داخل أحد المحلات وهي تغني.

ووسط تساؤلات الجمهورعن حقيقة الأمر، وتاريخ المقطع الذي ظهرت فيه، أكدت الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية، عبر تويتر، أن الفنانة أمل كانت قد خلعت الحجاب منذ سنة، إلا إنها طلبت من نضال عدم إعلان الأمر قبل أن تعلنه هي.

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وجاءت تعليقات الجمهور معبر عن خيبة وصدمة تجاه ما فعلته، حيث علق أحد المتابعين لها: "خسارة والله"، و"هذا يسمى تصرف طائش، صورتك انهزت خلص.. لاحول ولاقوة إلا بالله أنا زعلت أوي".

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اعتزال أمل حجازي 

والجدير بالذكر أنه في عام 2017، أعلنت أمل حجازي اعتزالها الفن وارتداءها الحجاب. بعد اعتزالها الفن، اتجهت أمل حجازي إلى الإنشاد الديني والأغاني الاجتماعية.

ورفضت أمل حجازي أن تُلقب بـ "ملكة الرومانسية"، وقالت: الألقاب لا تعنيني، عندما بدأت أطلق علي لقب (المطربة الرومانسية)، ولكن لم أعمل على حصر نفسي في هذا اللقب، وفقًا لحوار أجرته مع موقع العربية.

"كذبة كبيرة" كانت آخر أغنية أصدرتها، عام 2016، من كلمات مارسيل مدور، وألحان أوميت سايان، وتوزيع إيتكن كورت وناصر الأسعد، لكن الأغنية السابقة عليها حازت شهرة كبرى، ووصل عدد مشاهدي أغنية الليلة إلى 16 مليونا على اليوتيوب تلتها أغنية ده حبيبي التي صورتها مع المخرج فادي حداد وكانت باللهجة المصرية من إنتاج "لايف ستايل ستديوز".

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