"ستكون كالجحيم".. خطة الاحتلال لاستمرار حرب غزة فى رمضان

كشفت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، عن خطة الاحتلال لاستمرار الحرب في شهر رمضان، مؤكدة أنها ستكون كالجحيم.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، فجر اليوم، مخيم قلنديا بالضفة الغربية، وداهمت منزل شهيد فلسطيني، يدعى مناصرة، وهو منفذ عملية هجوم على مستوطنين، موضحة أن الاحتلال عبث بمحتويات المنزل واعتقل والده.

وأضافت: "الاحتلال أطلق الرصاص الحي بشكل كثيف تجاه الفلسطينيين بمخيم قلنديا".

وعن خطة الاحتلال لاستمرار الحرب في شهر رمضان، تابعت: "تصريحات نتنياهو دائما يوجد بها خبث، إذ يصرح للإعلام العالمي بحرية العبادة خلال شهر رمضان، ولكن هناك تلاعبًا في الأداة الإعلامية خاصة فيما يخص شهر رمضان".

وواصلت: "على أرض الواقع هناك تشديدات وسواتر وضعت بشكل كبير على البلدة القديمة، وعلى الشوارع حتى لا يتمكن الفلسطينيون من أداء الصلوات في شهر رمضان، وكلها دلالات تؤكد أن الوضع سيكون جحيما خلال شهر رمضان".