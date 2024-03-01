الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم بلدة سلفيت الفلسطينية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بان قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت سلفيت.

ويواصِل العدو "الإسرائيلي" منذ 146 يومًا ممارسة سلوكه الإجرامي في غزة، حيث بلغ عدد الشهداء والمفقودين 37،139 حتى الخميس، فيما ارتكب 2،627 مجزرة بحق أهالي القطاع.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن "17 ألف طفل يعيشون في القطاع من دون والدَين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30.035 شهيدًا، بالإضافة إلى 70.457 مصابًا.

وذكرت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر راح ضحيتها 81 شهيدًا و132 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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