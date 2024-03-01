الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزير خارجية فلسطين: أهل غزة لا يجدون أى مقومات للحياة

رياض المالكي
رياض المالكي

قال رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين، إن قطاع غزة أصبح الآن مدمرًا تمامًا، ولم يعد مكانًا يصلح للعيش، لذلك الهدف الذي حققته إسرائيل اليوم القضاء على مقومات الحياة البشرية في قطاع غزة بشكل وحشي تمامًا.

وأضاف خلال جلسات نقاشية خلال جلسة مجموعة الاتصال في غزة بمنتدى أطانيا بتركيا: "عندما يضربون مكانا ينتقلون إلى آخر ثم يعودوا إلى المكان الأول لتدميره تمامًا، فلم يتركوا حجرًا على حجر".

وتابع: "الهدف الثاني غير المعلن هو تهجير أهل غزة من الشمال إلى الوسط ومن الوسط إلى الجنوب، والآن أهل غزة لا يجدون أي مقومات للحياة، علاوة على نية إسرائيل ضرب رفح الفلسطينية، وهي جريمة تهجير واضحة، لإخلاء قطاع غزة تمامًا".

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