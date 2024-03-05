الثلاثاء الكبير.. كيف ساند الناخبون ترامب وبايدن في الانتخابات الأمريكية؟

اختار ناخبون في 16 ولاية أمريكية وإقليم أمريكي واحد مرشحهم الرئاسي في الانتخابات التمهيدية، الثلاثاء، حيث تحتفل البلاد مرة أخرى بتقليد "الثلاثاء الكبير" الذي يتم كل 4 سنوات.

ووففقا لصحيفة الجارديان البريطانية في الدورات الانتخابية الماضية، قدم الثلاثاء الكبير إشارة واضحة إلى المرشحين الذين سيفوزون بترشيحات أحزابهم للرئاسة، ففي 2020 على سبيل المثال، أوقف جو بايدن مسيرة بيرني ساندرز نحو الترشيح الديمقراطي بعد فوزه في 10 من ولايات الثلاثاء الكبير.

كما أصبح بايدن المرشح الديمقراطي وفاز لاحقًا في الانتخابات العامة ضد دونالد ترامب.

الثلاثاء الكبير يحمل قدرًا اقل من التشويق

لكن هذا العام، يحمل الثلاثاء الكبير قدراً أقل من التشويق، ولدى كلا الحزبين بالفعل إحساس واضح بمن سيكون مرشحيهما، حيث تجول بايدن وترامب في ولايات التصويت المبكر.

ولا تزال المرشحة الرئاسية للحزب الجمهوري نيكي هيلي في السباق ضد ترامب، لكن التوقعات بشأن حملتها منخفضة، حيث لم تتمكن إلا من الفوز في الانتخابات التمهيدية مرة واحدة حتى الآن.

وعلى الرغم من الطبيعة غير المناخية التي تتسم بها الانتخابات التمهيدية هذا العام، فإن يوم الثلاثاء الكبير لا يزال من الممكن أن يقدم أدلة أساسية حول موقف كل حزب قبل الانتخابات العامة في نوفمبر.

ما هي الولايات التي صوتت يوم الثلاثاء الكبير؟

وأدلى الناخبون في 15 ولاية – ألاباما وألاسكا وأركنساس وكاليفورنيا وكولورادو وماين وماساتشوستس ومينيسوتا ونورث كارولينا وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس ويوتا وفيرمونت وفيرجينيا – بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري يوم الثلاثاء وتعقد جميع تلك الولايات، باستثناء ألاسكا، منافساتها التمهيدية للحزب الديمقراطي يوم الثلاثاء أيضًا.

تعقد إقليم ساموا الأمريكية التابع للولايات المتحدة في نفس الوقت مؤتمرها الحزبي الديمقراطي ويمثل يوم الثلاثاء أيضًا اليوم الأخير للديمقراطيين في ولاية أيوا لإرسال بطاقات اقتراعهم الأولية عبر البريد (عقد الجمهوريون اجتماعاتهم الحزبية في ولاية أيوا في يناير عندما فاز ترامب بسهولة بأول ولاية تصويتية).