الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الصحفيين الفلسطينيين" تحذر من خطورة سحب الوكالات الدولية لطواقمها من غزة

غزة
غزة

أكد ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن غزة تواجه حربًا شرسة من قبل الاحتلال، مشيرًا إلى أن أكثر من 130 صحفيًا فلسطينيًا استشهدوا حتى الآن في الحرب على غزة، مضيفًا أن الصحفيين الفلسطينيين يعانون من ظروف صعبة للغاية في أداء عملهم.

وأوضح أبو بكر، في حديث هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها في المساء مع قصواء على قناة CBC أن بعض المؤسسات الاعلامية الدولية والوكالات العالمية طالبت طواقمها الصحفية بالمغادرة من غزة، وهو ما يعد سابقة خطيرة لم يحدث من قبل.

وقال "هذا يعني أنهم يسحبون ممثليهم الاعلاميين من الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الصحفيين الفلسطينيين الذين يتعاونون مع هذه الوكالات".

أضاف أبو بكر أن هذه الخطوة ترسل رسالة خطيرة في ظل استهداف الاحتلال للمؤسسات الصحفية وتدميرها، مشيرًا إلى أن هذا يتناقض مع كل القوانين الدولية والنصوص التي تضمن حماية الصحفيين كمنقلين للحقيقة وممارسين لمهنتهم على الأرض.

ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين غزة الاحتلال الصحفيين الفلسطينيين في المساء مع قصواء الوكالات

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