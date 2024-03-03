قصواء الخلالى: مصر تستهدف الوصول لـ4 ملايين فدان خلال عامين

قالت قصواء الخلالي إن الرئيس السيسي استقبل اليوم في قصر الاتحادية شو دونيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) والوفد المرافق له، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع عبر قناة سي بي سي، أن اللقاء شهد بحث عدد من القضايا المهمة، منها الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والدور الذي تقوم به مصر في تقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني، سواء عبر المعابر البرية أو الجوية، وكذلك الأزمة الغذائية العالمية، وتأثيرها على مصر كأحد أهم المستوردين للحبوب في العالم، خاصة في ظل التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضحت الخلالي أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على تحقيق الأمن الغذائي لشعبها، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات زراعية ضخمة، تهدف لزيادة المساحات الزراعية، وتحسين الإنتاجية وتوفير السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت في إنتاج مئات الآلاف من الفدادين الجديدة، وتستهدف الوصول إلى 4 ملايين فدان خلال العامين الحالي والمقبل.