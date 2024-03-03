الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قصواء الخلالى: مصر تستهدف الوصول لـ4 ملايين فدان خلال عامين

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت قصواء الخلالي إن الرئيس السيسي استقبل اليوم في قصر الاتحادية شو دونيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) والوفد المرافق له، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع عبر قناة سي بي سي، أن اللقاء شهد بحث عدد من القضايا المهمة، منها الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والدور الذي تقوم به مصر في تقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني، سواء عبر المعابر البرية أو الجوية، وكذلك الأزمة الغذائية العالمية، وتأثيرها على مصر كأحد أهم المستوردين للحبوب في العالم، خاصة في ظل التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضحت الخلالي أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على تحقيق الأمن الغذائي لشعبها، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات زراعية ضخمة، تهدف لزيادة المساحات الزراعية، وتحسين الإنتاجية وتوفير السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت في إنتاج مئات الآلاف من الفدادين الجديدة، وتستهدف الوصول إلى 4 ملايين فدان خلال العامين الحالي والمقبل.

السيسي قصواء الخلالي عبدالفتاح السيسي الاتحادية الفاو الزراعة في المساء مع قصواء قطاع غزة

الأكثر قراءة

أحمد موسى يفجر مفاجأة فى قضية طالبة العريش نيرة صلاح

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

انتهاء اليوم الأول من مفاوضات وقف إطلاق النار فى القاهرة بمشاركة أمريكا وقطر وحماس

تشترى ولا تبيع؟.. نصيحة مهمة من رئيس شعبة الذهب للمواطنين

حبس متهمين اثنين فى واقعة وفاة طالبة العريش

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين