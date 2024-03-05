الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

متظاهرون إسرائيليون يحثون بايدن على المساعدة فى إطلاق سراح الرهائن

متظاهرون اسرائيليون
متظاهرون اسرائيليون

دعت مجموعة كبيرة من المتظاهرين خارج السفارة الأمريكية في تل أبيب، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المساعدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وشوهد المتظاهرون وهم يلوحون بالأعلام الأمريكية ويحملون لافتات مكتوب عليها "صفقة الرهائن الآن" و"كلهم إلى الوطن الآن".

وتجمعت مجموعة أخرى من المتظاهرين خارج القنصلية الأمريكية في القدس، حاملة لافتات كتب عليها "في بايدن نثق" و"عدم ترك أحد خلفنا".

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وأصدر منظمو الاحتجاج بيانًا، جاء فيه: "ستعرب عائلات الرهائن ومؤيديها عن امتنانهم لدعم الرئيس جو بايدن ويدعونه للمساعدة في تأمين صفقة إطلاق سراح الرهائن المطروحة حاليًا على الطاولة والاستفادة من الفرصة الصغيرة قبل شهر رمضان لإعادتهم إلى الوطن".

وحث بايدن على وقف إطلاق النار مع استمرار المفاوضات بشأن اتفاق من شأنه أن يقرن وقف القتال بالإفراج عن الرهائن وقال بايدن للصحفيين يوم الثلاثاء "الأمر في أيدي حماس الآن".

في السياق، قال المتحدث باسم البنتاجون، اللواء بات رايدر، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وشركاءها الدوليين يدرسون إنشاء ممر بحري لإيصال المساعدات إلى غزة.

وقال رايدر: "بالتنسيق مع الوكالات الأمريكية والشركاء الدوليين، نقوم بمراجعة نشطة لخيارات إنشاء ممر بحري للمساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك الخيارات التجارية والتعاقدية المحتملة". "ليس لديّ المزيد لأعلنه في هذا الوقت فيما يتعلق بما سيكون عليه الأمر."

وأضاف رايدر أن الجيش الأمريكي سيكون "في دور داعم فقط" وأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقود جهود التنسيق لصالح الحكومة الأمريكية.

وقال البيت الأبيض الأسبوع الماضي إن هناك مناقشات مع إسرائيل وأصحاب المصلحة الآخرين حول ممر بحري محتمل للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

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