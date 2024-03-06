الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"حماس" تعلق على قرار حكومة الاحتلال ببناء وحدات استيطانية جديدة

الاستيطان
الاستيطان

قالت حركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، إن إعلان سلطات الاحتلال الصهيوني اليوم الموافقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة، في مستوطنات مقامة على أراضينا المحتلة جنوب مدينة القدس، هو تأكيد على المخطط الصهيوني الرامي للسيطرة على أرضنا والتضييق على شعبنا، وعزله بشبكة من المستوطنات المنتشرة في كافة أراضينا المحتلة، لمنع إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأكدت حركة حماس في بيان لها اليوم، أن هذا الإعلان الباطل، ليس له أساس شرعي أو قانوني، وما هو إلا رسالة تحدّ واستهتار من قبل الحكومة الصهيونية التي يترأسها مجرمو حرب وإرهابيون فاشيون للمجتمع الدولي، الذي يكتفي بالتنديد دون اتخاذ خطوات رادعة بحق الكيان؛ الذي يمعن يوميا في جريمة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني على امتداد الأراضي المحتلة. 

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وطالبت حركة حماس الأمم المتحدة والأطراف ذات العلاقة باتخاذ خطوات عقابية بحق هذا الكيان المجرم وقادته النازيين، محذرة من السكوت على انتهاكاتهم التي تزيد المنطقة توترًا وتصعيدًا.

مصر تدين قرار الحكومة الإسرائيلية بالتصديق على وحدات استيطانية جديدة فى الضفة الغربية

وسبق، وأدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، قرار الحكومة الإسرائيلية بالتصديق على بناء نحو ٣٥٠٠ وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، فى تصرف يعكس الإمعان في سياسة الاستيطان غير الشرعى، ومخالفة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام القانون الدولى.

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واعتبرت مصر أن مواصلة إسرائيل ممارسات ضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لن تنال من الوضعية القانونية والتاريخية والديموغرافية لتلك الأراضي، مطالبة بضرورة التوقف عن تلك الممارسات التى تقوض جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وتحاول الافتئات على مفاوضات الوضع النهائي.

كما طالبت مجلس الأمن بتحمل مسئوليته فى وقف الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى ضد الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية له وحماية حقوقه غير القابلة للتصرف، ودعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

حركة حماس الاحتلال الصهيونى مدينة القدس القدس الشعب الفلسطيني الامم المتحدة

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