الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

الصحة فى غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 20 شهيدا

المجاعة في غزة
المجاعة في غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 20 شهيدا في قطاع غزة.

وقال القدرة في تصريحات صحفية، إن اليوم شهد استشهاد طفل يبلغ من العمر 15 عاما في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف، فضلًا عن استشهاد مسن يبلغ من العمر 72 عاما في مستشفى كمال عدوان شمال غزة، نتيجة السبب نفسه.

وأشار إلى أن الحصيلة المعلنة لشهداء سوء التغذية والجفاف تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، مضيفًا: "نعتقد ان العشرات يفارقون الحياة بصمت نتيجة المجاعة دون أن يصلوا للمستشفيات".

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وكانت قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن سوء التغذية "متفاقم بشكل خاص" في شمال قطاع غزة.

وأفاد ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية بأن "الوضع متفاقم بشكل خاص في شمال غزة".

وأضاف أن طفلا واحدا من بين كل 6 أطفال دون الثانية من العمر يعاني من سوء تغذية حاد في شمال القطاع.
وقبل أيام قالت مصادر طبية في غزة، إن نصف مليون فلسطيني بشمال غزة يقاسون المجاعة التي تفتك بأرواحهم بصمت.

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