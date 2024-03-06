استشهاد طفل ومسن نتيجة سوء التغذية والجفاف فى قطاع غزة

استشهد طفل فلسطيني لم يتجاوز الـ 15 عاما، في مجمع الشفاء الطبي، ومسن يبلغ من العمر 72 عاما، في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، نتيجة سوء التغذية والجفاف.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف الى 20 شهيدا في قطاع غزة، مؤكدة أن الحصيلة المعلنة تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، وأن العشرات يفارقون الحياة بصمت نتيجة المجاعة، دون أن يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية للأنباء.

وفاة طفلة نتيجة سوء التغذية فى مجمع الشفاء الطبى بغزة

وصباح اليوم، أعلنت مصادر طبية فلسطينية، عن استشهاد طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف.

وأوضحت المصادر ذاتها أن حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة تزداد بشكل كبير داخل القطاع.

الإثنين الماضي، استشهد طفل في مستشفى أبويوسف النجار برفح جنوبي غزة، بسبب سوء التغذية جراء الحصار الإسرائيلي، وذلك وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينة، الإثنين، عن ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج إلى 16، بعد وفاة طفل في مستشفى أبويوسف النجار في رفح.

وكان مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة أعلن، الأحد، عن وفاة 15 طفلًا جراء سوء التغذية والجفاف، وأن هناك 6 أطفال آخرين في العناية المركزية.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوب القطاع حاجة المواطنين، خاصة في رفح التي تعتبر آخر ملاذ للنازحين، والتي تستضيف رغم ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترًا مربعًا؛ أكثر من 1.3 مليون فلسطيني.