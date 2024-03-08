الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مباراة نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

ينتظر عشاق الكرة المصرية بصفة عامة والأهلي والزمالك بصفة خاصة، مباراة القمة المرتقبة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس مصر.

 

ويلتقي الأهلي والزمالك في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.

 

وتقام المباراة لأول مرة خارج الأراضي المصرية في نهائي تاريخي بحضور السعة الكاملة للجماهير المصرية بالمملكة العربية السعودية.

 

ويأمل الأهلي تحقيق لقب كأس مصر للمرة التاسعة والثلاثين في تاريخه فهو صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، بينما يريد الزمالك حصد اللقب التاسع والعشرين في تاريخه.

 

وكان الأهلي قد تأهل لهذا الدور عقب الفوز على إنبي في نصف النهائي بثلاثية نظيفة، بينما تمكن الزمالك من الوصول إلى المباراة النهائية عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف النهائي.


موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة الأهلي والزمالك بالإضافة إلى قناة إم بي سي مصر.

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