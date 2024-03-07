الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلي يختتم استعداداته لمباراة الزمالك في نهائي كأس مصر

مران الأهلي الختامي
مران الأهلي الختامي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة الزمالك التي تجمع الفريقين مساء غدٍ على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

خاض الفريق مرانه على ملعب نادي النصر، بعد أن كان مارسيل كولر المدير الفني، قد عقد محاضرة للاعبين قبل التحرك من فندق الإقامة لمناقشة العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

بدأ المران بتجمع اللاعبين والجهاز الفني لقراءة الفاتحة، وبعدها أدى الجميع فقرات بدنية وفقًا للبرنامج التدريبي قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية الخاصة بالمواجهة.

اقرأ أيضا.. كأس مصر|الأهلى يتوجه لخوض المران الختامى استعدادًا للزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر

ومن المقرر أن يواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، في تمام السابعة والنصف مساء بعد غد الجمعة، الموافق 8 مارس الجاري، على ستاد الأول بارك، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي "2022 /2023".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر نسخة (2022 /2023)

تنقل قمة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، نسخة الموسم الماضي "2022 /2023"، عبر شبكة قناتي أون تايم سبورت وMbc مصر، فقط لاغير، حسبما أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية في وقت سابق.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر القناتين، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والمحليين العالميين مثل البرتغاليين مانويل جوزيه أسطورة التدريب الأسبق للأهلي ومواطنه جوزيه مورينيو.

الاهلى الزمالك مباراة الأهلى والزمالك نهائى كاس مصر مران الأهلي الختامي

مواد متعلقة

كأس مصر|الأهلى يتوجه لخوض المران الختامى استعدادًا للزمالك

حفيد مؤسس الزمالك يؤازر الملكي أمام الأهلي في نهائي الكأس

الأكثر قراءة

عاجل.. تقرير: مليارات الدولارات الخليجية تتجه إلى مصر مع احتدام الحرب بالمنطقة

الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 43 مليون جنيه

أسعار الدولار في البنوك المصرية في اليوم الثاني لقرارات المركزي المصري

تغريم فودافون مصر 20.5 مليون جنيه بسبب «أزمة الثلاثاء»

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج اللواء ركن صدام خليفة حفتر

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة