الأهلي يختتم استعداداته لمباراة الزمالك في نهائي كأس مصر

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة الزمالك التي تجمع الفريقين مساء غدٍ على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

خاض الفريق مرانه على ملعب نادي النصر، بعد أن كان مارسيل كولر المدير الفني، قد عقد محاضرة للاعبين قبل التحرك من فندق الإقامة لمناقشة العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

بدأ المران بتجمع اللاعبين والجهاز الفني لقراءة الفاتحة، وبعدها أدى الجميع فقرات بدنية وفقًا للبرنامج التدريبي قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية الخاصة بالمواجهة.

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موعد مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر

ومن المقرر أن يواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، في تمام السابعة والنصف مساء بعد غد الجمعة، الموافق 8 مارس الجاري، على ستاد الأول بارك، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي "2022 /2023".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر نسخة (2022 /2023)

تنقل قمة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، نسخة الموسم الماضي "2022 /2023"، عبر شبكة قناتي أون تايم سبورت وMbc مصر، فقط لاغير، حسبما أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية في وقت سابق.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر القناتين، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والمحليين العالميين مثل البرتغاليين مانويل جوزيه أسطورة التدريب الأسبق للأهلي ومواطنه جوزيه مورينيو.