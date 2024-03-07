الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

حفيد مؤسس الزمالك يؤازر الملكي أمام الأهلي في نهائي الكأس

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

تواجد جورج مرزباخ، حفيد مؤسس نادي الزمالك اليوم، بفندق إقامة الفريق الأول لكرة القدم، لمؤازرة الأبيض في مباراته غدًا أمام الأهلي في نهائي كأس مصر، بناءً على الدعوة المقدمة له من حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي.

موعد قمة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك (نسخة 2022/2023)

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع منافسه اللدود الزمالك في السابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة، على ستاد الأول بارك، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023).

وتقام القمة المنتظرة بين الكبيرين (الأحمر والأبيض) بالسعودية على هامش فعاليات موسم الرياض.

وحرص مسؤولو نادي الزمالك على الترحيب بجورج مرزباخ وتوفير كافة المتطلبات الخاصة به.

ومن المقرر أن يحضر جورج مرزباخ جزءًا من المران الأخير للفريق مساء اليوم على ملعب أكاديمية المهد الرياضية بمدينة الرياض، استعدادًا لقمة الأهلي.

من جانب آخر، يلقي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك محاضرة فنية مساء اليوم على اللاعبين داخل فندق الإقامة بمدينة الرياض بالمملكة.

وتشهد المحاضرة شرح النقاط الفنية الخاصة بالفريق المنافس من خلال التقارير التي تم إعدادها.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمود علاء – حسام عبدالمجيد – مصطفى الزناري – أحمد فتوح – سيد عبدالله “نيمار”.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – محمد شحاتة – أحمد حمدي – ناصر ماهر – عبد الله السعيد – أحمد مصطفى “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – مصطفى شلبي -يوسف أوباما.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينولا.

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