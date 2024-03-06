مدرب الزمالك: الفريق معتاد على الألقاب وكأس مصر هديتى للجماهير

أكد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الزمالك، أن الأبيض جاهز لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر.

ويلتقي الزمالك مع غريمه التقليدي الأهلي، في السابعة والنصف مساء بعد غدٍ على ستاد “الأول بارك” بالسعودية في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023).

وقال جوميز في تصريحات صحفية الأربعاء:"تم إعداد الفريق جيدًا لهذه المواجهة المرتقبة، على جميع المستويات الذهنية والمعنوية والفنية".

أضاف:" نحن مستعدون للعب مباراة جيدة وأنتظر من اللاعبين تقديم أداء قوي، هى مباراة تكتيكية قوية بين الفريقين، صحيح أن الفريقين ليسا في مستواهما المعهود".

وواصل المدرب البرتغالي:"المهم لي وللنادي الفوز بالكأس، الزمالك فريق معتاد على الفوز بالألقاب، ويجب أن نثبت ذلك في المواجهة المقبلة".

شدد: "أنا سعيد بوجودي مجددًا في السعودية، ورؤية أصدقائي من جديد، من المهم تواجد جماهيرنا في اللقاء، فنحن نستمد طاقتنا منهم، وأنا متأكد أن المدرجات ستكون مليئة بالجماهير".

وأشار إلى أن الحديث عن الدوري السعودي تخطى الحدود ووصل لأوروبا، هو دوري قوي ومتابع عالميًا، والمسألة لا تتعلق بالمال فقط لصنع دوري قوي، بل لأن السعوديين يعشقون كرة القدم.

وأكمل جوميز:" مقارنة ما يحدث الآن في الدوري السعودي بالتجربة الصينية مقارنة غير صحيحة، لأنه ليس من الممكن أن ترى الصينيين يلعبون كرة القدم في الشوارع":"في السعودية يمارسون اللعب في كل مكان".

تعد قمة الأهلي المقبلة هى الأولى للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز على رأس القيادة الفنية للقلعة البيضاء، منذ تولي المسئولية في وقت ساق، خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الذي تمت إقالته من منصبه بسبب سوء النتائج.