عودة كهربا واستبعاد وسام أبوعلى.. قائمة الأهلى لنهائى كأس مصر أمام الزمالك

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق لخوض نهائي كأس مصر ضد الزمالك الجمعة المقبل في الرياض.

وشهدت القائمة عودة خالد عبدالفتاح بعد تعافيه من الإصابة بجانب أحمد نبيل كوكا، بينما استبعد منها المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي في اللحظات الأخيرة لعدم جاهزيته الكاملة للقاء.

حراسة المرمى: ‏مصطفى شوبير - محمود الزنفلي- حمزة علاء

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - خالد عبدالفتاح - علي معلول - عمر كمال - محمد هاني.

خط الوسط: كريم فؤاد - أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - كريم نيدفيد - إمام عاشور- أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد - رضا سليم.

خط الهجوم بيرسي تاو - كهربا- أنتوني موديست.

تضم قائمة الغائبين وسام أبوعلي ومحمد الشناوي وكريم الدبيس ومحمود متولي وأحمد عبدالقادر وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو، بالإضافة إلى ياسر ابراهيم.

وغاب وسام أبوعلي بسبب عدم الجاهزية الطبية بسبب الإصابة التي لحقت به عقب لقاء يانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواصل المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي أداء برنامجه التأهيلي في القاهرة خلال الأيام المقبلة لتجهيزه لمرحلة ما بعد مباراة القمة.