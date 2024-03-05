عاجل.. جوميز يحذر لاعبى الزمالك من ثنائي الأهلي في نهائي كأس مصر

حذّر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق كرة القدم الأول بالزمالك من خطورة بعض لاعبى الأهلى، قبل لقاء الفريقين المرتقب فى نهائى كأس مصر، المقرر إقامته مساء الجمعة.

وحرص «جوميز» على مشاهدة أكثر من مباراة لفريق الأهلى فى الفترة الأخيرة، لدراسة المنافس بالشكل الأمثل، ووضع يده على نقاط القوة والضعف لديه، خلص منها إلى أن خطورة «المارد الأحمر» تتمثل فى الثلاثى إمام عاشور وحسين الشحات ومروان عطية، وهو ما نبه إليه لاعبى الزمالك، معتبرًا أن غلق الباب أمام هذا الثلاثى يشل حركة الأهلى بصورة كبيرة.

ويرفض المدرب البرتغالى الاعتماد على لاعب واحد فقط فى خط الوسط، مفضلًا الدفع بثنائى، سواءً «دونجا» و«روقة»، أو «دونجا» ومحمد شحاتة، مع الاعتماد على عبدالله السعيد فى مركز صانع الألعاب، بهدف توفير زيادة عددية يمكن من خلالها مواجهة قوة خط وسط الأهلى.

وعقد حسين لبيب، رئيس نادى الزمالك، سلسلة من الجلسات مع لاعبى الفريق، فى الساعات القليلة الماضية، لتحفيزهم والشد من أزرهم، ومطالبتهم بالتركيز الشديد وبذل قصارى جهدهم، من أجل تحقيق الفوز على الأهلى، مشيرًا إلى أن الإدارة تقف خلفهم بكل قوة، وستوفر لهم كل شىء، وتعمل على تذليل كل الصعاب أمامهم من أجل حصد البطولة.

وقال «لبيب»، فى حديثه مع لاعبى الزمالك، إن ثقة الإدارة فيهم بلا حدود.