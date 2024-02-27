الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يساوى عقد شيكابالا براتب عبدالله السعيد بعد التجديد

شيكابالا
شيكابالا

حسم مسئولو نادي الزمالك  الاتفاق مع محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بتجديد التعاقد معه في الفترة المقبلة.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن الإدارة قررت مساواة عقد شيكابالا بعبدالله السعيد لاعب الفريق الذي يحصل على ما يقترب من 12 مليون جنيه في الموسم.

وينتهي عقد شيكابالا مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الاتفاق تم مع شيكابالا على كل بنود العقد، ويتبقى فقط التوقيع بشكل رسمي قبل الإعلان من جانب إدارة الزمالك.

وأشاد البرتغالي جوميز مدرب الزمالك بإمكانات شيكابالا وطلب تجديد التعاقد معه في الفترة المقبلة وأكد أهميته من الناحية الفنية والمعنوية داخل الفريق.

وشارك شيكابالا في الشوط الثاني خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام أبوسليم الليبي ضمن منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدون من مباراة أبوسليم الليبي الأخيرة في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية فقرة فنية خلال مران، اليوم الثلاثاء، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للقاء الداخلية المقبل في مسابقة الدوري الممتاز. 

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تنفيذ بعض الجمل الفنية خلال المران، وعقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية في وسط الملعب، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية المقرر له يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة أبوسليم الليبي الأخيرة في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للقاء الداخلية المقبل في مسابقة الدوري الممتاز. 

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