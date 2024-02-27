زيزو ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية.. وكمال ونداي يواصلان التأهيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الثلاثاء تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً للقاء الداخلية المقبل في الدوري الممتاز.

وكان اللاعبون حصلوا على راحة بالأمس عقب العودة من الجزائر، بعد الفوز على أبوسليم الليبي بالكونفيدرالية بهدفين مقابل هدف والتأهل لدور الثمانية للبطولة.

وبدأ لاعبو الفريق مران اليوم بخوض تدريبات بدنية تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال، لتجهيز اللاعبين بدنيا بالشكل الأمثل.

وحرص جوميز على الحديث مع اللاعبين على ضرورة التركيز في الفترة الحالية، لاستعادة الانتصارات في الدوري وغلق ملف الكونفدرالية مؤقتا.

وشرح جوزيه جوميز بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها في المران.

وفي السياق ذاته، انتظم أحمد سيد” زيزو” جناح الأبيض في التدريبات الجماعية.

وكان “زيزو” تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل خلال مباراة أبوسليم الليبي الأخيرة بالكونفدرالية.

بينما واصل الثنائي السنغالي إبراهيما نداي وزياد كمال، خوض التدريبات التأهيلية على هامش المران.

ويعاني إبراهيما نداي من إصابة بمزق في العضلة الضامة، في حين يعاني زياد كمال من إصابة بمزق في العضلة الخلفية.

كما شارك مصطفى الزناري، في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، اليوم الثلاثاء.

وكان اللاعب غاب عن الزمالك في مباراة أبو سليم الليبي الأخيرة بالكونفدرالية، بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

وخاض لاعبو الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة أبوسليم الليبي الأخيرة تدريبات استشفائيه خلال المران.

وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين الأساسيين راحة من التقسيمة الفنية التي أقيمت في نهاية مران اليوم.

موعد مباراة الزمالك والداخلية بدوري نايل

ويواجه الزمالك نظيره الداخلية، في السابعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر لمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).