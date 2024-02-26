الإثنين 26 فبراير 2024
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رياضة

زيزو يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الزمالك بعد إصابته بالكونفيدرالية (صورة)

أحمد زيزو
أحمد زيزو

وجه أحمد سيد زيزو، جناح نادي الزمالك، رسالة مؤثرة إلى جماهير القلعة البيضاء، بعد إصابته مؤخرا.

وكتب زيزو عبر استوري حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”:” الحمد لله دائما وأبدا".

وأضاف: " فكرة إن الواحد يبقي سليم بس حاجة في حد ذاتها نعمه عظيمة، الحمد لله على فضل الله وكرمه، شكرا جمهور الزمالك العظيم آل مش حاجه غريبه عليه من دعم وسؤال علي لعيبته".

واختتم قائلا: "الحمد لله واشوفكو الماتش الجاي".

رسالة زيزو المؤثرة لجماهير الزمالك

وتجدر الإشارة إلى أن زيزو، قد تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل خلال مباراة أبو سليم الليبي، أمس الأحد، في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي استطاع من خلالها الفارس الأبيض الفوز بهدفين مقابل هدف، وخطف بطاقة التأهل رسميا لدور ربع لنهائي من الأميرة السمراء.

ويستعد الزمالك حاليا لملاقاة الداخلية، في مسابقة دوري نايل.

موعد مباراة الزمالك والداخلية بدوري نايل

ومن المقرر ان يواجه الزمالك نظيره الداخلية الخميس المقبل 29 من فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

وكان الزمالك، حقق تعادلا سلبيا بدون أهداف أمام نظيره الإسماعيلي، في قمة ولاد العم، بالجولة الماضية من مسابقة دوري نايل.

 

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