الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

طبيب الزمالك يحدد حجم إصابة زيزو فى مباراة أبوسليم

زيزو
زيزو

كشف د. محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بـالزمالك عن إصابة أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الأبيض بالتواء في الكاحل خلال مباراة أبو سليم الليبي التي أقيمت اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال أسامة إن الجهاز الطبي والفني فضلا منح "زيزو" الراحة عقب تعرضه للإصابة، من أجل تجهيزه للمباريات المُقبلة.

وحقق الزمالك فوزًا غاليا على نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.

سجل ثنائية الزمالك ناصر منسي، فيما قلص إيهاب القلس الفارق لأبو سليم.

أحداث الشوط الأول

الزمالك بدأ المباراة بقوة وتمكن من التسجيل في الدقيقة السابعة بعد كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق عمر جابر ليسدد ناصر منسي كرة رائعة داخل الشباك.

الزمالك واصل سيطرته وشهدت الدقيقة 23 تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق ناصر منسي ارتطمت بالدفاع.

وشهدت الدقيقة 26 تسديدة من ناصر منسي داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

وسدد أحمد سيد زيزو كرة قوية في الدقيقة 37 لكنها ارتطمت في العارضة.

تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح أبو سليم عن طريق محمد عثمان لكنها مرت بجوار المرمى.

في الدقيقة 43 محاولة لصالح فريق أبو سليم بعدما سدد بيتر نوراه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس المرمى.

أحداث الشوط الثاني

الزمالك نجح في إضافة الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 48 بعد كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح الزمالك عن طريق شيكابالا أبعدها حارس المرمى لتصل إلى ناصر منسي يسار منطقة الجزاء الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وشهدت الدقيقة 70 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق شيكابالا من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وحاول أبو سليم تقليص الفارق وتحقق له ما أراد في الدقيقة 76 بعد رمية تماس من الطرف الأيسر لصالح فريق أبو سليم بعد ارتباك دفاعي لتصل إلى إيهاب المقلس الذي سدد صاروخية ارتطمت بالعارضة ثم سكنت الشباك.

في الدقيقة 88 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح أبو سليم على رأس بيتر نواره الذي سدد كرة رأسية تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

فرصة غريبة من سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك الذي راوغ حارس المرمى لكنه لم يسدد ليعود الحارس وينقذ الكرة.

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