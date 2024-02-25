الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الكونفدرالية: الزمالك يهزم أبوسليم بثنائية "منسى" ويحافظ على الصدارة

الزمالك وأبوسليم
الزمالك وأبوسليم الليبي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بـ الزمالك فوزًا ثمينًا على أبوسليم الليبي بهدفين، مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، وسجل ثنائية الزمالك سيف الجزيري، فيما قلص إيهاب القلس الفارق لأبوسليم.

ورفع الزمالك رصيده لـ13 نقطة في صدارة المجموعة وحسمها لصالحه، فيما توقف رصيد أبوسليم عند 9 نقاط ويحتاج لانتظار نتيجة مباراة ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني لمعرفة موقفه من التأهل أو تتأجل للجولة الأخيرة.

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الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على أبو سليم بهدف ناصر منسي

أحداث الشوط الأول

الزمالك بدأ المباراة بقوة وتمكن من التسجيل في الدقيقة السابعة بعد كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق عمر جابر ليسدد ناصر منسي كرة رائعة داخل الشباك.

الزمالك واصل سيطرته وشهدت الدقيقة 23 تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق ناصر منسي ارتطمت بالدفاع، وشهدت الدقيقة 26 تسديدة من ناصر منسي داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

وسدد أحمد سيد زيزو كرة قوية في الدقيقة 37 لكنها ارتطمت في العارضة.

تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح أبو سليم عن طريق محمد عثمان لكنها مرت بجوار المرمى.

في الدقيقة 43 محاولة لصالح فريق أبو سليم بعدما سدد بيتر نوراه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس المرمى.

أحداث الشوط الثاني

الزمالك نجح في إضافة الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 48 بعد كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح الزمالك عن طريق شيكابالا أبعدها حارس المرمى لتصل إلى ناصر منسي يسار منطقة الجزاء الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وشهدت الدقيقة 70 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق شيكابالا من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وحاول أبوسليم تقليص الفارق وتحقق له ما أراد في الدقيقة 76 بعد رمية تماس من الطرف الأيسر لصالح فريق أبوسليم بعد ارتباك دفاعي لتصل إلى إيهاب المقلس الذي سدد صاروخية ارتطمت بالعارضة ثم سكنت الشباك.

في الدقيقة 88 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح أبوسليم على رأس بيتر نواره الذي سدد كرة رأسية تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

فرصة غريبة من سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك الذي راوغ حارس المرمى؛ لكنه لم يسدد ليعود الحارس وينقذ الكرة.

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