تعرف على موعد مباراة الزمالك وأبوسليم اليوم والقنوات الناقلة

يترقب جمهور الفارس الأبيض موعد مباراة الزمالك وأبوسليم اليوم والقنوات الناقلة في إطار منافسات دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية ويظهر اهتمام كبير من قبل الجماهير حيث يسعى الكثيرون لمعرفة تفاصيل اللقاء، وموعد مباراة الزمالك وأبوسليم اليوم.

وتشهد عمليات البحث ارتفاعًا خلال الساعات الماضية عن موعد مباراة الزمالك وأبوسليم، حيث يتطلع الجمهور إلى متابعة كل لحظة من أحداث المباراة المثيرة.

موعد مباراة الزمالك وأبوسليم اليوم

ويخوض الزمالك مباراته اليوم أمام نادي أبو سليم الليبي، في استاد 19 مايو 1956 بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث يقع الزمالك في المجموعة الثانية من البطولة بجانب ساجرادا الأنجولي، وسوار الغيني، وأبو سليم الليبي.

وعن موعد مباراة الزمالك وأبوسليم اليوم فستنطلق المباراة في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر وليبيا، والسودان، وفي تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت السعودية وقطر والكويت والأردن، وفي تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبوسليم اليوم

وتبث قنوات بين سبورت مباريات الكونفدرالية الإفريقية حيث تعد من أبرز القنوات الناقلة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أعلنت القناة الجزائرية الأرضية عن نقلها لمباراة الزمالك اليوم، مجانا نظرًا لإقامة المباراة في الجزائر بدلًا من ليبيا وعن القناة الناقلة للمباراة في مجموعة بين سبورت ستكون قناة beIN Sports HD 6.

تردد القنوات الناقلة

تردد قناة بي إن سبورت beIN Sports HD 6، الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم

على النايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3

على سهيل سات:

التردد: 10810

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3

تشكيل الزمالك أمام أبو سليم

من المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك في مواجهته أمام أبو سليم على هذا النحو:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

وفي خط الدفاع: سيد عبدالله "نيمار"، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

وفي الوسط: محمد أشرف "روقا"، نبيل عماد "دونجا" "أوباما"، "زيزو"، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسي.

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