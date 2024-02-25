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رياضة

الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على أبو سليم بهدف ناصر منسي

ناصر منسي يحتفل بهدفه
ناصر منسي يحتفل بهدفه

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشوط الأول من مباراته أمام أبو سليم في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، متقدمًا بهدف دون رد.

الزمالك بدأ المباراة بقوة وتمكن من التسجيل في الدقيقة السابعة بعد كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق عمر جابر ليسدد ناصر منسي كرة رائعة داخل الشباك.

الزمالك واصل سيطرته وشهدت الدقيقة 23 تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق ناصر منسي ارتطمت بالدفاع.

وشهدت الدقيقة 26 تسديدة من ناصر منسي داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

وسدد أحمد سيد زيزو كرة قوية في الدقيقة 37 لكنها ارتطمت في العارضة.

تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح أبو سليم عن طريق محمد عثمان لكنها مرت بجوار المرمى.

في الدقيقة 43 محاولة لصالح فريق أبو سليم بعدما سدد بيتر نوراه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس المرمى.

ويضم تشكيل الزمالك أمام أبو سليم كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وياسر حمد ومهاب ياسر وترافيس موتيابا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

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