الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة أبو سليم الليبي في السادسة من مساء اليوم باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وياسر حمد ومهاب ياسر وترافيس موتيابا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

ألقى جوميز المحاضرة الفنية الأخيرة على اللاعبين داخل فندق الإقامة بالجزائر، استعدادًا لمباراة أبو سليم الليبي المقرر لها في السادسة من مساء اليوم ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

الزمالك مباراة أبو سليم أبو سليم الكونفدرالية كاس الكونفدرالية

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