محاضرة أخيرة من جوميز للاعبي الزمالك قبل مباراة أبو سليم الليبي

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المحاضرة الفنية الأخيرة على اللاعبين داخل فندق الإقامة بالجزائر، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقرر لها في السادسة مساء اليوم الأحد ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية

وحرص جوميز على التأكيد على كل لاعب بشأن الأدوار الفنية داخل الملعب، وشرح خطة اللقاء قبل التوجه إلى ملعب المباراة بعد قليل

وعقد جوزيه جوميز المدير الفني للفريق اجتماعاً مع الجهاز المعاون بالكامل قبل المحاضرة الفنية، لوضع اللمسات الأخيرة لخطة الفريق في اللقاء.

ويلتقي الزمالك مع نظيره أبو سليم الليبي مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في اللقاء الذي سيقام باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية.

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالاً هاتفياً بالكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر، للاطمئنان على أحوال الفريق بمدينة عنابة قبل مواجهة أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووجه أحمد سليمان الشكر لوزير الشباب والرياضة على تواصله المستمر مع بعثة الفريق للاطمئنان على إقامة البعثة بالجزائر ومساندة اللاعبين قبل مواجهة أبو سليم الليبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي في السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر، باستاد 19 مايو 1956، ضمن مباريات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.